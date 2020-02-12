Стали известны подробности смерти уфимки, которую нашли у мусорных баков

11 февраля жители района 11 февраля жители района Сипайлово обнаружили мёртвую женщину. Тело несчастной лежало у заполненных мусорных баков. Очевидцы рассказали подробности случившегося. . Тело несчастной лежало у заполненных мусорных баков. Очевидцы рассказали подробности случившегося.

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Трагедия произошла на улице Рыльского недалеко от дома 11\1. Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу, когда внезапно поскользнулась и упала. Уфимка так сильно ударилась головой, что скончалась до приезда врачей.

Очевидцы отмечают, что дороги в их дворе давно не убирались. Уфимцы считают, что именно спрятанный под снегом лёд привёл к страшному событию. В МВД по Башкирии смертельный случай зарегистрировали, однако отметили, что обстоятельства несчастного случая ещё предстоит установить.

Фото: Соцсети.