Стали известны подробности смерти уфимки, которую нашли у мусорных баков

Трагедия произошла на улице Рыльского недалеко от дома 11\1. Очевидцы сообщают, что женщина переходила дорогу, когда внезапно поскользнулась и упала. Уфимка так сильно ударилась головой, что скончалась до приезда врачей.

Очевидцы отмечают, что дороги в их дворе давно не убирались. Уфимцы считают, что именно спрятанный под снегом лёд привёл к страшному событию. В МВД по Башкирии смертельный случай зарегистрировали, однако отметили, что обстоятельства несчастного случая ещё предстоит установить.