Какое молоко лучше: Роскачество сравнило два вида молока

В наше время существует альтернатива традиционному молоку – так называемое растительное. Растительное молоко производится из сои, кокоса, миндаля, риса и других продуктов. Специалисты Роскачества рассказали, какой продукт качественнее и безопаснее для здоровья.
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Как выяснилось, переходить полностью на растительное молоко не рекомендуется, если нет противопоказаний для употребления в пищу традиционного молока. Если вы решились полностью отказаться от обычного молока и перейти на растительное, это следует делать только после консультаций с врачом. В особенности этому стоит уделить внимание детям и подросткам.
Так почему же два вида молока так противопоставляется друг другу? Дело в том, что несмотря на одно и то же название, у растительного и традиционного молока разные составы и свойства. Также пока растительные напитки подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов Технического регламента «О безопасности пищевой продукции»
Растительное молоко по данным специалистов также обладает рядом преимуществ. В этом виде молока содержится высокая концентрация витаминов группы В, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. В том числе растительное молоко обладает высоким содержанием кальция, меди, цинка, калия, магния, железа и витамином группы Е, Н. Растительный белок, который содержится в растительных напитках, частично может заменить животный, уверяют специалисты.
В ведомстве также отметили, что самым безопасным является белок, который содержится в соевом молоке. Он отлично усваивается организмом и содержит большое количество аминокислот. Так называемое гречневое молоко не содержит глютена, что важно для любителей правильного питания, а также для тех, кто страдает от индивидуальной непереносимости данного компонента. Эксперты отметили и пользу молока из орехов. В них содержится большое количество минералов, жиров, витаминов. Самое главное, чтобы такое молоко не содержало сахар и было натуральным.
В то же время растительное молоко не может полностью заменить традиционное, поскольку в нем нет животного белка. Животный белок в свою очередь содержит в себе растворимые виды калия, а они легко усваиваются организмом. Помимо этого растительные виды молока могут быть в несколько раз жирнее коровьего. Стоит внимательно читать составы таких продуктов: в них могут добавлять растительные масла.