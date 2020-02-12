Какое молоко лучше: Роскачество сравнило два вида молока

В наше время существует альтернатива традиционному молоку – так называемое растительное. Растительное молоко производится из сои, кокоса, миндаля, риса и других продуктов. Специалисты Роскачества рассказали, какой продукт качественнее и безопаснее для здоровья.

Как выяснилось, переходить полностью на растительное молоко не рекомендуется, если нет противопоказаний для употребления в пищу традиционного молока. Если вы решились полностью отказаться от обычного молока и перейти на растительное, это следует делать только после консультаций с врачом. В особенности этому стоит уделить внимание детям и подросткам.

Напитки из сои, кокоса, орехов – это неплохая альтернатива молоку для людей с непереносимостью молочного белка или, к примеру, лактозы, а также для веганов. Остальным нет смысла полностью исключать из рациона привычное нам молоко и переходить на растительное пресс-служба Роскачества

Так почему же два вида молока так противопоставляется друг другу? Дело в том, что несмотря на одно и то же название, у растительного и традиционного молока разные составы и свойства. Также пока растительные напитки подпадают только под действие общего для всех пищевых продуктов Технического регламента «О безопасности пищевой продукции»

В техническом регулировании нет такого понятия как «растительное молоко», поэтому фактически любая продукция, соответствующая этому техрегламенту, может попасть на полки магазинов пресс-служба Роскачества

Растительное молоко по данным специалистов также обладает рядом преимуществ. В этом виде молока содержится высокая концентрация витаминов группы В, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. В том числе растительное молоко обладает высоким содержанием кальция, меди, цинка, калия, магния, железа и витамином группы Е, Н. Растительный белок, который содержится в растительных напитках, частично может заменить животный, уверяют специалисты.

В ведомстве также отметили, что самым безопасным является белок, который содержится в соевом молоке. Он отлично усваивается организмом и содержит большое количество аминокислот. Так называемое гречневое молоко не содержит глютена, что важно для любителей правильного питания, а также для тех, кто страдает от индивидуальной непереносимости данного компонента. Эксперты отметили и пользу молока из орехов. В них содержится большое количество минералов, жиров, витаминов. Самое главное, чтобы такое молоко не содержало сахар и было натуральным.