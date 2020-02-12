В Башкирии предприятия обучаются основам бережливого производства

Несколько предприятий в Башкирии учатся основам бережливого производства. На «Фабрике процессов», которая создана на базе Регионального центра компетенции, представители рабочих профессий повышают свой навык. Деятельность «Фабрики» способствует реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», который утвердил Владимир Путин.

Повышали свои профессиональные навыки представители четырех предприятий ООО «Уфагормолзавод», АО «Уфимское хлебообъединение "ВОСХОД"», ООО «Химремонт» и ООО «Благовещенский пластик». Сотрудники предприятий оказались в смоделированном зале, который создан на основе реального производственного процесса. Они учились видеть потери, формулировать и решать проблемы, также рабочие учились балансировать все процессы производственной деятельности.

В рамках обучения были озвучены наиболее частые проблемы, которые возникают на производстве. Благодаря новым знаниям сотрудники смогли посмотреть на возникающие трудности под другим углом, окунуться в процесс более детально. Главной задачей обучения стала оптимизация производственного потока.