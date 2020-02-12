Андрогин из Уфы поборется за сердце «Холостяка» на популярном телеканале

Уроженец Уфы Заки Мусин станет участником телепрограммы «Холостяк» на ТНТ. Андрогин из башкирской столицы поборется за сердце 33-летнего московского стоматолога Антона Криворотова. Заки давно перебрался в Москву, где раскрыл свой потенциал модели.

Заки Мусин перебрался из Уфы в большую столицу, чтобы заниматься модельным бизнесом. Внешность молодого человека никого не оставляет равнодушным. Из угловатого парня Заки превратился в стройную красотку, которую можно увидеть даже на показах Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Заки рассказывал, что всегда чувствовал себя особенным, ему хотелось быть «красивее». Он увлеченно интересовался модой, макияжем и здоровьем, поэтому Заки создал для себя утонченный стиль. А сейчас андрогин из Уфы поборется с другими девушками за сердце «Холостяка» в новом сезоне — кадры, на которых можно заметить Заки, показали в трейлере программы.