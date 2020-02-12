В Уфе главврач больницы №21 опроверг слухи о выселении работников из общежития

Ринат Нагаев, главврач ГКБ №21 в Уфе, прокомментировал информацию о возможном выселении своих сотрудников из общежития. Он отметил, что поводов для беспокойства нет. Главный врач больницы также напомнил сотрудникам и местным жителям о необходимости соблюдать правила внутреннего режима.
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Ранее жители общежития при больнице № 21 начали активное обсуждение слухов о выселении обитателей здания на улицу. По некоторым данным людей не пропускали на территорию больницы, невозможно было припарковать рядом с общежитием автомобиль. Сегодня главный врач Ринат Нагаев встретился с жителями общежития.