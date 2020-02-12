В Уфе главврач больницы №21 опроверг слухи о выселении работников из общежития

Прозвучали справедливые замечания в адрес администрации больницы по некоторым проблемам, которые не решались многие годы. Поднимался вопрос по парковке личных автомобилей на территории больницы. Здесь ответ однозначный: парковка должна осуществляться в строго отведенных местах, так как наша больница относится к объектам повышенной опасности в связи с массовым пребыванием людей, как в стационаре, так и в общежитии. Не должно быть препятствий для проезда транспорта пожарных служб, мчс и т.д. Это неукоснительное правило, которое должны соблюдать все без исключения работники и проживающие в общежитии. Прозвучали вопросы по начислению и оплате коммунальных услуг. Держим данный вопрос на контроле. Сделали совместный обход по этажам, осмотрели душевые комнаты, санитарные узлы, где в январе 2020 года провели текущий ремонт. Планируем провести замену окон в местах общего пользования. Ждем предложений от жильцов на этой неделе по данному вопросу. В планах провести покраску, ремонт дверей, проводить общие субботники. По вопросу изменения статуса общежития и неправильной информации о выселении жильцов - никаких изменений не планировалось и не планируется.

Ринат Нагаев, главный врач ГКБ № 21