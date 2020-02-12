«Я сделал предложение»: подозреваемого в убийстве педофила из Уфы будет защищать адвокат Валерия Меладзе

Известный на всю Россию адвокат Шото Горгадзе намерен защищать Владимира Санкина из Уфы. Мужчину подозревают Известный на всю Россию адвокат Шото Горгадзе намерен защищать Владимира Санкина из Уфы. Мужчину подозревают в жестоком убийстве педофила. Горгадзе уже пообщался с сожительницей Владимира, но утвердительного ответа еще не услышал. . Горгадзе уже пообщался с сожительницей Владимира, но утвердительного ответа еще не услышал.

горячие новости

Главное
В Башкирии впервые вручили ордена генерала Шаймуратова
Итоги недели
Радий Хабиров возложил цветы к Вечному Огню в парке Победы
Главное
Новый телепроект «Вассалям» на БСТ обогнал в рейтинге федеральные каналы

Запутанная и неоднозначная история с убийством педофила в Уфе заинтересовала именитого правозащитника и адвоката. Он предложил семье Санкиных представлять подозреваемого в суде. За свои услуги, по словам Горгадзе, он не возьмет никаких денег.

Я разговаривал на днях с супругой Владимира и готов взяться за его защиту. Для семьи Владимира это не будет стоить ничего. Решение за ним и его супругой. Я сделал предложение, дальше решать семье Владимира и ему лично.

Шото Горгадзе

Доверителями известного адвоката становились российский певец Владимир Меладзе, глава Росгвардии Виктор Золотов, депутат Государственной думы Александр Хинштейн и продюсер Иосиф Пригожин.

Тем временем следствие Тем временем следствие намерено переквалифицировать статью, по которой обвиняется Владимир Санкин, на более тяжкую. Источники в правоохранительных органах утверждают, что пьяный Владимир Санкин был в сговоре с детьми, обвинивших погибшего педофила в нападении. К тому же, после избиения Санкин обокрал погибшего и забрал у него 1,5 тысячи рублей. Часть денег он отдал детям, которых якобы защищал. , по которой обвиняется Владимир Санкин, на более тяжкую. Источники в правоохранительных органах утверждают, что пьяный Владимир Санкин был в сговоре с детьми, обвинивших погибшего педофила в нападении. К тому же, после избиения Санкин обокрал погибшего и забрал у него 1,5 тысячи рублей. Часть денег он отдал детям, которых якобы защищал.