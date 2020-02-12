В Москве открылась выставка картин башкирских художников «Семь девушек»

В Москве открылась выставка картин «Семь девушек». Экспозиция разместилась в Полномочном Представительстве Башкирии при Президенте Российской Федерации. Творческий проект объединил работы нескольких художников из республики.

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Каждый из художников представил свое воплощение народной легенды. Автором и идейным вдохновителем проекта выступила Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию и подобрала работы. По её словам, идея заключалась в том, чтобы каждый художник представил свой образ девушки из легенды.

Каринэ Хабирова: «Эта идея возникла под большим впечатлением от культуры Башкортостана, от искусства, которое есть на территории республики. Хотелось, чтобы это увидели люди, которые находятся в Москве. Многие, как выяснилось, даже не знали о существовании таких прекрасных художников, которые жили и выросли в республике».

На открытии выставки выступили артисты ансамбля народного танца имени Гаскарова, творческие коллективы Башкирского культурного центра Москвы, а также певица Алсу.

Алсу, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан: «Прекрасные проект, замечательные художники. Я сама немного художник, люблю очень писать. Меня вдохновили эти картины, мне тоже теперь хочется прийти домой и что-то из этой серии, может быть, дополню эту экспозицию. Я рада, что есть такая выставка, и что это будет доступно всем. Каждый в любой момент может прийти и посмотреть».