В Москве открылась выставка картин башкирских художников «Семь девушек»

В Москве открылась выставка картин «Семь девушек». Экспозиция разместилась в Полномочном Представительстве Башкирии при Президенте Российской Федерации. Творческий проект объединил работы нескольких художников из республики.
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Каждый из художников представил свое воплощение народной легенды. Автором и идейным вдохновителем проекта выступила Каринэ Хабирова. Она разработала общую концепцию и подобрала работы. По её словам, идея заключалась в том, чтобы каждый художник представил свой образ девушки из легенды.
На открытии выставки выступили артисты ансамбля народного танца имени Гаскарова, творческие коллективы Башкирского культурного центра Москвы, а также певица Алсу.