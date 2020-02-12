В Москве открылась выставка картин башкирских художников «Семь девушек»

Алсу, заслуженная артистка России, народная артистка Республики Башкортостан: «Прекрасные проект, замечательные художники. Я сама немного художник, люблю очень писать. Меня вдохновили эти картины, мне тоже теперь хочется прийти домой и что-то из этой серии, может быть, дополню эту экспозицию. Я рада, что есть такая выставка, и что это будет доступно всем. Каждый в любой момент может прийти и посмотреть».