Аптеки привлекут к ответственности за повышение цен на защитные маски

В связи с распространением коронавируса, цены на медицинские маски в некоторых аптеках России начали необоснованно повышаться. Такое действие со стороны аптек может стать причиной отзыва лицензии. Сейчас Минздрав рассматривает вариант заморозки цен на медицинское изделие.

Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба отмечала, что лидером по росту цен на маски стала Адыгея, где цены подскочили в 15 раз. В некоторых регионах страны было замечено повышение цен в 2-2,5 раз. В свою очередь подорожание было замечено и среди оптовых производителей.