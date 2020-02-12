Аптеки привлекут к ответственности за повышение цен на защитные маски

В связи с распространением коронавируса, цены на медицинские маски в некоторых аптеках России начали необоснованно повышаться. Такое действие со стороны аптек может стать причиной отзыва лицензии. Сейчас Минздрав рассматривает вариант заморозки цен на медицинское изделие.

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Незадолго до этого Федеральная антимонопольная служба отмечала, что лидером по росту цен на маски стала Адыгея, где цены подскочили в 15 раз. В некоторых регионах страны было замечено повышение цен в 2-2,5 раз. В свою очередь подорожание было замечено и среди оптовых производителей.

За безосновательное повышение цен на защитные маски и антивирусные препараты аптеки будут привлекать к ответственности, отмечает Минздрав. Одной из мер по пресечению незаконных действий может стать лишение права заниматься продажей фармацевтических препаратов. Росздравнадзором ранее была открыта горячая линия для обращений по вопросам отсутствия в аптеках масок и медикаментов. Обращения жителей принимаются по телефону 8 (800) 550-99-03.