Роспотребнадзор рассказал, чем опасен снюс

Снюсом называют один из видом бездымного табака. Продукт представляет собой перемолотые табачные листья, который упакованы в маленькие пакетики. Снюс довольно популярен в молодежной среде, поскольку легок в употреблении, и в отличии от сигарет продукт бездымный.
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Долговременное употребление снюса может вызвать развитие рака легких и пищевода, а также поджелудочной железы. Наибольшую опасность снюс несет для подростков. Употребление продукта грозит ухудшением иммунитета и когнитивных процессов, остановкой роста.
В Ростпотребнадзоре также рассказали, что практически каждый подросток, который впервые пробует снюс, рискует остаться зависимым. Снюс содержит около 30 химических компонентов, которые отрицательным образом влияют на здоровье. Следует отметить, что снюс вреднее сигарет, поскольку табачный дым выходит наружу, а бездымный снюс остается во рту дольше. Все вредные элементы попадают в слюну.