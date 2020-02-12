Роспотребнадзор рассказал, чем опасен снюс

Снюсом называют один из видом бездымного табака. Продукт представляет собой перемолотые табачные листья, который упакованы в маленькие пакетики. Снюс довольно популярен в молодежной среде, поскольку легок в употреблении, и в отличии от сигарет продукт бездымный.

Долговременное употребление снюса может вызвать развитие рака легких и пищевода, а также поджелудочной железы. Наибольшую опасность снюс несет для подростков. Употребление продукта грозит ухудшением иммунитета и когнитивных процессов, остановкой роста.