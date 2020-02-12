В Башкирии планируют создать учебный центр для подготовки ветеринаров

В Альшеевском районе планируют создать учебный центр для подготовки ветеринаров на базе Аксеновского агропромышленного колледжа. Это будет своего рода мини-ферма, где студенты будут получать практические знания.

Сегодня проект представили Главе республики во время его рабочей поездки. Радий Хабиров посетил лабораторный комплекс учебного заведения, который оснащен современным оборудованием. На оснащение мастерских было потрачено почти 48 млн рублей.

Студенты колледжа участвуют в движении «WorldSkills Russia». Год назад учебное заведение приняло участие в конкурсе на выделение грантов и стало победителем. На эти средства оснастили мастерские по пяти компетенциям.

Гузалия Абдулвалеева, заведующая мастерской по компетенции «Агрономия»: «У нас компетенция «Агрономия». Оборудованы четыре кабинета. Это благодаря проекту создания пяти тысяч мастерских. Поэтому студенты сейчас имеют возможность на практике применить свои знания, закрепить навыки и умения».