Вице-премьер Правительства Башкирии Ирек Сагитов посетил фестиваль ГТО в Салавате

В Салавате прошел фестиваль ГТО. Мероприятие посетил Ирек Сагитов. В рамках рабочей поездки вице-премьер Правительства республики осмотрел социальные и производственные предприятия в городе.

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Так, чиновник посетил церемонию открытия фестиваля ГТО во дворце спорта «Нефтехимик». Там есть залы тяжелой атлетики, борьбы, тенниса, гимнастики, акробатики, а также скалодром. Ирек Сагитов осмотрел помещения дворца и наградил золотыми значками отличия ГТО лучших спортсменов. Также вице-премьер принял участие в зональном совещании по военно-патриотическому воспитанию. Одной из его тем стала подготовка к празднованию 75-летию Великой Победы.

Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан: «Я впервые практически своими глазами увидел и помещение, и дворцы. Считаю, что и организация, и проведение на самом высоком уровне. Сегодня занимаются детишки в этих местах. Это дорогого стоит».