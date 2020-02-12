Вице-премьер Правительства Башкирии Ирек Сагитов посетил фестиваль ГТО в Салавате

Так, чиновник посетил церемонию открытия фестиваля ГТО во дворце спорта «Нефтехимик». Там есть залы тяжелой атлетики, борьбы, тенниса, гимнастики, акробатики, а также скалодром. Ирек Сагитов осмотрел помещения дворца и наградил золотыми значками отличия ГТО лучших спортсменов. Также вице-премьер принял участие в зональном совещании по военно-патриотическому воспитанию. Одной из его тем стала подготовка к празднованию 75-летию Великой Победы.