Депутат Госдумы предлагает запретить День святого Валентина в школах

14 февраля отмечается День влюбленных, который совсем недавно пришёл в Россию, однако прочно закрепился в сознании молодых людей. Виталий Милонов выступил против такого «пластикового» праздника. РИА Новости сообщают, что депутат предложил министру просвещения России Сергею Кравцову запретить празднование Дня святого Валентина в школах.

Виталий Милонов считает, что праздник может исказить представления школьников о любви. День влюбленных, по мнению депутата, лишён философской нагрузки и духовной глубины. Праздник может дать школьникам «неправильные» ориентиры в развитии брачных отношений в будущем.

"Пластиковость" и потребительская сущность этого "праздника" крадут у подрастающего поколения ключ к миру чистых чувств и осознания всей глубины духовной близости. Виталий Милонов, депутат Госдумы

Депутат обвинил День святого Валентина в «пластиковости», отметив, что сущность праздника крайне «потребительская». Представитель Госдумы обратился к министру с просьбой рассмотреть возможность полного запрета празднования Дня влюбленных в школах. По мнению политика, ценности праздника противоречат «традициям отечественной культуры».