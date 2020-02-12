В Башкирии прошел турнир памяти павших в горячих точках

В Иглинском районе хоккейный турнир посвятили памяти павших в горячих точках – он проводится ежегодно по инициативе местного Союза ветеранов боевых действий. Уже несколько лет местом проведения является хоккейная коробка в селе Тавтиманово. Турнир приурочивают к очередной годовщине вывода войск из Афганистана.