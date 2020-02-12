В Башкирии прошел турнир памяти павших в горячих точках

В Иглинском районе хоккейный турнир посвятили памяти павших в горячих точках – он проводится ежегодно по инициативе местного Союза ветеранов боевых действий. Уже несколько лет местом проведения является хоккейная коробка в селе Тавтиманово. Турнир приурочивают к очередной годовщине вывода войск из Афганистана.
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Первое место в итоге заняла команда села Иглино. На второй позиции – представители команды из Красной Горки. Третью строчку взяли представители Тавтиманово.
Автор: Анас Валиулин