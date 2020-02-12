В Уфе закрыли детский сад, подвергающий детей опасности

В башкирской столице был закрыт частный детский сад. Судебные приставы вынесли вердикт, что в детском учреждении малыши подвергались опасности. Известно, что частный сад находится в селе Нагаево на улице Дильмухаметова.

В детском учреждении проводилась плановая проверка. Надзорные органы выявили, что в здании присутствуют многочисленные нарушения. Помещение не соответствует пожарным требования и санитарно-эпидемиологическим нормам.

Суд решил приостановить деятельность садика. Чтобы избежать несчастных случаев в детском учреждении, в помещении должны быть устранены все неполадки. До этого времени принимать воспитанников садик не имеет права.