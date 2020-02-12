В Уфе прошли российские соревнования по фристайлу в лыжной акробатике

В Уфе прошли российские соревнования по фристайлу в лыжной акробатике – этапы кубка и юниорское первенство страны. Столица республики заслужила проведение мероприятий такого уровня благодаря успехам местной школы. Башкирские воспитанники стабильно входят в состав национальных команд разного возраста.

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Так, Кристина Спиридонова выступила на Олимпийских играх в Пхенчхане. А на Универсиаде в Красноярске ей составил компанию Руслан Катманов. На уфимских соревнованиях местные спортсмены завоевали 6 наград. Кристина Спиридонова возвращается в форму после травмы – пока на двух этапах Кубка России она была второй. А среди молодых людей конкуренция развернулась между уфимцами Ильдаром Хакимовым и Русланом Катмановым.

Роберт Муллагалиев, тренер по лыжной акробатике /Уфа/: «Призы по первому этапу Кубка России у нас Ильдар Хакимов 2001 года, на второй день первенство России он выиграл, выполнил норматив мастера спорта. А Руслан Катманов стал третьим. Немножечко сумбурная зима была: то снег, то дождь, подготовиться хорошо не очень получилось, но я доволен тем, что получилось».

Автор: Роза Хабибуллина