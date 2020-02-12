В Уфе прошли российские соревнования по фристайлу в лыжной акробатике

Роберт Муллагалиев, тренер по лыжной акробатике /Уфа/: «Призы по первому этапу Кубка России у нас Ильдар Хакимов 2001 года, на второй день первенство России он выиграл, выполнил норматив мастера спорта. А Руслан Катманов стал третьим. Немножечко сумбурная зима была: то снег, то дождь, подготовиться хорошо не очень получилось, но я доволен тем, что получилось».