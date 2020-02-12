В Уфе прошли российские соревнования по фристайлу в лыжной акробатике – этапы кубка и юниорское первенство страны. Столица республики заслужила проведение мероприятий такого уровня благодаря успехам местной школы. Башкирские воспитанники стабильно входят в состав национальных команд разного возраста.
горячие новости
Так, Кристина Спиридонова выступила на Олимпийских играх в Пхенчхане. А на Универсиаде в Красноярске ей составил компанию Руслан Катманов. На уфимских соревнованиях местные спортсмены завоевали 6 наград. Кристина Спиридонова возвращается в форму после травмы – пока на двух этапах Кубка России она была второй. А среди молодых людей конкуренция развернулась между уфимцами Ильдаром Хакимовым и Русланом Катмановым.
Автор: Роза Хабибуллина