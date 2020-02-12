«Получил тяжелые травмы»: в Уфе сбили мужчину

Вчера, 11 февраля, в Уфе водитель иномарки сбил 41-летнего мужчину. Сообщается, что он переходил дорогу в неположенном месте. Подробности наезда рассказали в столичной ГИБДД.

Наезд на пешехода произошел на Уфимском шоссе. За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 24-летний парень. С его слов, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.

Мужчина получил тяжелые травмы. Его экстренно доставили в больницу. По факту наезда инспекторы ГИБДД проводят проверку.