Жителей Уфы приглашают на мясную ярмарку

В субботу, 15 февраля, уфимцев ждет очередная мясная ярмарка. Она будет проходить около ТЦ Апрель по улице Ахметова. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.

Фермеры из разных уголков региона представят свою продукцию. Уфимцам представится замечательная возможность купить мясную продукцию по низкой цене. Контроль за качеством реализуемой на ярмарках продукции осуществляют ветврачи.

Для уфимцев мясные ярмарки уже стали традиционными. Они будут проводиться с 9:00 до 15:00. Приглашаются все желающие.

По интересующим вопросам обращаться в отдел координации торговли, общественного питания и услуг Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан по телефону: 229-04-13. пресс-служба Администрации Уфы