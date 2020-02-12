Завтра в Уфе пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

В столице Башкирии будет проходить ярмарка вакансий для граждан предпенсионного и пенсионного возраста. Мероприятие пройдет завтра, 13 февраля. Приглашаются все желающие.

Соискателям предложат множество различных вакансий. Все услуги оказываются бесплатно. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Время проведения: с 10:00 до 12:00. Об этом сообщает ЦЗН Уфы.