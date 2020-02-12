В Башкирии бывшего сотрудника ДПС признали виновным в служебном подлоге

43-летнего экс-инспектора ДПС ГИБДД ОМВД России по Иглинскому району признали виновным в служебном подлоге. Его приговорили к одному году условного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

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В январе 2018 года инспектор ДПС сел за руль пьяным, съехал в кювет и заснул за рулем. На вызов приехал обвиняемый и позволил коллеге пригласить трезвого водителя под предлогом перегнать автомобиль. Злоумышленник составил на последнего протокол об административном правонарушении и склонил его подтвердить тот факт, что он сам управлял автомобилем. Вскоре подставной водитель рассказал сотрудникам отдела полиции правду.

Обвиняемый вину не признал. Инспекторов уволили со службы по отрицательным основаниям.

Фото: Интернет.