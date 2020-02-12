В Уфе прошли соревнования по восточному боевому единоборству Сётокан

В Уфе прошел Кубок и чемпионат республики по восточному боевому единоборству Сётокан. В турнире приняли участие больше 300 спортсменов со всех уголков Башкортостана, а также Челябинска. Соревнования проходили по трем дисциплинам, помимо личного первенства, прошли и командные турниры.

9-летняя Сабрина Шамсутдинова как будто не замечает сопротивления от своей противницы. Девочка наносит удар за ударом и в итоге одерживает уверенную победу. Восточным боевым единоборством она занимается уже три года. На крупных турнирах побеждала не раз. В финальных поединках у Сабрины своя тактика.

Сабрина Шамсутдинова, победительница соревнований: «У меня лучше удары, и за счет них я выигрываю в финале. Мне сразу сказали, что это серьезные соревнования, поэтому я очень рада, что победила».

Девочка победила в дисциплине сетокан-кумите. В рамках кубка республики также проходили состязания по ката. Амирану Саидову не было равных в своей категории. Победный комплекс мальчик тренировал больше месяца.

Амиран Саидов, победитель соревнований: «Надо много работать, не лениться. Один раз пришел посмотреть, как они тренируются, и мне очень понравилось».

В рамках кубка республики по восточному боевому единоборству ката также прошли командные первенства среди городов Башкортостана.

Вячеслав Герлеин, главный судья соревнований: «Это самый захватывающий вид. Очень интересно наблюдать, как они бьются именно».

Кубок республики по восточному боевому единоборству – соревнование традиционное. Ребята набираются опыта и демонстрируют свои лучшие качества. По итогам этого турнира будут отобраны сильнейшие спортсмены для участия во всероссийских турнирах.

Олег Какоулин, президент Федерации восточного боевого единоборства Республики Башкортостан: «Недавно мы приехали с чемпионата ПФО, там ребята очень хорошо себя проявили. Чтобы попасть в сборную, нужно занять первое или второе место».

Сильнейшие спортсмены по итогам республиканского турнира отправятся на Кубок и чемпионат России по восточному боевому единоборству. Он пройдет в Москве с 12 по 16 марта.