В Уфе прошли соревнования по восточному боевому единоборству Сётокан

В Уфе прошел Кубок и чемпионат республики по восточному боевому единоборству Сётокан. В турнире приняли участие больше 300 спортсменов со всех уголков Башкортостана, а также Челябинска. Соревнования проходили по трем дисциплинам, помимо личного первенства, прошли и командные турниры.
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9-летняя Сабрина Шамсутдинова как будто не замечает сопротивления от своей противницы. Девочка наносит удар за ударом и в итоге одерживает уверенную победу. Восточным боевым единоборством она занимается уже три года. На крупных турнирах побеждала не раз. В финальных поединках у Сабрины своя тактика.
Девочка победила в дисциплине сетокан-кумите. В рамках кубка республики также проходили состязания по ката. Амирану Саидову не было равных в своей категории. Победный комплекс мальчик тренировал больше месяца.
В рамках кубка республики по восточному боевому единоборству ката также прошли командные первенства среди городов Башкортостана.
Кубок республики по восточному боевому единоборству – соревнование традиционное. Ребята набираются опыта и демонстрируют свои лучшие качества. По итогам этого турнира будут отобраны сильнейшие спортсмены для участия во всероссийских турнирах.
Сильнейшие спортсмены по итогам республиканского турнира отправятся на Кубок и чемпионат России по восточному боевому единоборству. Он пройдет в Москве с 12 по 16 марта.
Автор: Александр Усманов