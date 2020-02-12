В Башкирии вновь заработал Миякимолзавод

Миякинский молочный завод возобновил свою работу. Новый инвестор закрыл долг перед банком. Также погашена задолженность за электричество и газ.

Местный предприниматель, взявшийся вывести организацию из кризисного состояния, провел собрание с рабочими завода и пообещал сохранить коллектив. Об этом сообщает ИА "Башинформ".

Миякинский молзавод, выпускающий продукцию под брендом «Белое облако», приостановил свою работу в январе. Основной причиной этого стала нехватка оборотных средств. Во время рабочей поездки по району Глава Башкортостана встретился с сотрудниками и взял данную ситуацию под личный контроль.