Мастерские WorldSkills и новый ФОК: Радий Хабиров посетил Альшеевский район

В селе Раевский будет построена крытая хоккейная площадка, а в конце марта этого года в райцентре состоится открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. По крайней мере, такое обещание Радию Хабирову дали представители генподрядной организации. Сегодня Глава республики совершил рабочую поездку по Альшеевскому району.

7 граммов муки и 25 миллилитров воды – ровно столько нужно для определения числа падения ржи. По этому параметру станет ясно, какого класса зерно и куда оно пойдет – на фураж или производство хлеба. Этот современный прибор – лишь малая часть мастерской по компетенции «Агрономия». Новые учебные лаборатории были оснащены на средства гранта, полученного за победу в международном конкурсе WorldSkills.

Гузалия Абдулвалеева, заведующая мастерской по агрономии: «У нас по компетенции «Агрономия» оборудованы 4 кабинета. Это благодаря проекту по созданию пяти тысяч мастерских. Поэтому студенты у нас сейчас имеют возможность на практике применить свои знания».

Агрономия, сельскохозяйственные биотехнологии, сити-фермерство, эксплуатация сельхозмашин и ветеринария. Всего пять направлений. На оснащение мастерских привлекли порядка 48 миллионов рублей. Радию Хабирову рассказывают о созданных для студентов Аксеновского агропромышленного колледжа условиях. А они теперь, отмечают преподаватели, соответствуют мировому уровню.

В селе Шафраново Глава республики возложил цветы к памятнику воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. С 1942 по 1945 годы здесь располагался эвакуационный госпиталь для лечения раненных солдат. Тех, кого не удалось спасти, похоронили в братской могиле. На альшеевской земле покоятся 369 воинов со всего Советского Союза.

В райцентре близится к завершению строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Сроки сдачи сооружения немного затянулись из-за смены субподрядчика. Но строители обещают, что к концу марта ФОК распахнет свои двери.

Артур Мухарямов, начальник участка: «Спортзал у нас остался, линолеум 1200 квадратов, у нас уже сегодня весь материал завезен и спортивные снаряжения тоже завезены. К 28 февраля уже бассейн завершим полностью, чаша бассейна с плиткой будет и испытания будут проведены уже».

Физкультурно-оздоровительный комплекс станет дополнительным спортивным объектом в селе Раевский. Ведь здесь уже функционирует дворец спорта «Ыласын». В местной ДЮСШ занимается более полутора тысячи детей. Бокс, тяжелая атлетика, аэробика и ещё 16 видов. О том, как обстоят дела с подготовкой спортсменов, Радий Хабиров пообщался с тренерами.

Во дворце спорта базируется и хоккейный клуб «Дим». Самым популярным видом спорта в республике здесь занимаются 120 детей. Но есть одна проблема: все ледовые площадки – открытые, а значит, с наступлением теплых дней тренировки прекращаются. За это время юные спортсмены теряют форму. Общаясь один на один с руководителем района в формате «Час главы» Радий Хабиров обсудил возможность строительства в Раевском крытой хоккейной площадки.

Пообещал Радий Хабиров помочь и в решении вопроса с двумя аварийными ФАПами в селах Казанка и Таштюбе. А в Слаковской врачебной амбулатории должны сделать капитальный ремонт.

Район большой, сильный и крепкий, отметил Радий Хабиров, во время обсуждения социально-экономического развития муниципалитета с главой местной администрации. Однако расслабляться не стоит. Необходимо и дальше продолжить работу по укреплению инфраструктуры территорий. Не менее важным остаётся вопрос привлечения инвестиций.