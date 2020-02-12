В Уфе сотрудники «Башкирэнерго» сняли фонари, установленные жителями на свои деньги

Жители деревни Карпово своими силами установили освещение, после 5 лет обивания порогов администрации. При свете пожить удалось им недолго. Буквально вчера сотрудники «Башкирэнерго» приехали в Карпово и сняли все светильники со столбов.

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Кромешная тьма. И это на центральной улице села. По этой дороге детям приходится идти до остановки практически на ощупь. Родители школьников обеспокоены не на шутку.

Ребенок один ходит в школу, учится во вторую смену. Уроки до 6 часов вечера, уже темно.

Земфира Ахметова, жительница д. Карпово

У нас много детей, в каждом доме по 2-3 ребенка, все ходят в школу. Скорая к нам не может приехать, потому что не может даже найти наш поворот – темно. Страшно гулять, потому что очень темно.

Жанна Ахтямова, жительница д. Карпово

Жители деревни Карпово просят местную власть об установке освещения с 2014 года. Но в течение пяти лет одни отписки. За это время им удалось добиться установки только одного фонарного столба, и то ценой человеческой жизни: на пешеходном переходе зебра и фонарь появились по несчастного случая с летальным исходом.

Возле магазина сбили бабушку. Причем не ночью, а просто в темное время суток, часов в 6-7 вечера. Водитель в темноте ее не увидел. У нас нет тротуаров, все вынуждены ходить по проезжей части.

Анастасия Никифорова, жительница д. Карпово

Инициативная группа сельчан решила собрать деньги и установить фонари за свой счет. Конечно, как говорят сами жильцы, они предварительно договорились с администрацией Калининского района Уфы. Те, в свою очередь якобы пообещали оформить все документы и взять освещение на свой баланс.

Они нам сказали купить фонари, собрать паспорта, указать номера столбов, где фонари должны гореть. Мы все так и сделали, им отдали. Они сказали, что все будет хорошо.

Евгений Костырев, житель д. Карпово

Фонари горели недолго. Вчера в деревню приехали сотрудники «Башкирэнерго» и сняли все светильники с фонарных столбов.

Управление коммунального хозяйства и благоустройства города Уфы под различными предлогами уклоняется от заключения договора. Поэтому после неоднократных предупреждений мы были вынуждены приступить к демонтажу, поскольку происходит бездоговорное потребление электроэнергии.

Марат Бикбаев, начальник отдела по связям с общественностью АО «БЭСК»

Сельчане говорят, что в администрации решение об установке фонарей за свой счет одобрили. Правда, без бумаг. В устной форме.

Нет, не было договоренности. Вот вы спрашиваете меня лично, я говорю нет.

Галина Буяк, начальник отдела по работе с отдаленными территориями администрации Калининского района г. Уфы

В последнем ответе жителям от администрации Калининского района Уфы сказано, что в деревне Карпово будет оборудовано освещение на центральных улицах в период с 2020 по 2024 год. Сельчане надеются, что светлые времена наступят в их жизни как можно скорее.

Автор: Радмир Азнабаев