В Уфе сотрудники «Башкирэнерго» сняли фонари, установленные жителями на свои деньги

Жители деревни Карпово своими силами установили освещение, после 5 лет обивания порогов администрации. При свете пожить удалось им недолго. Буквально вчера сотрудники «Башкирэнерго» приехали в Карпово и сняли все светильники со столбов.
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Кромешная тьма. И это на центральной улице села. По этой дороге детям приходится идти до остановки практически на ощупь. Родители школьников обеспокоены не на шутку.
Жители деревни Карпово просят местную власть об установке освещения с 2014 года. Но в течение пяти лет одни отписки. За это время им удалось добиться установки только одного фонарного столба, и то ценой человеческой жизни: на пешеходном переходе зебра и фонарь появились по несчастного случая с летальным исходом.
Инициативная группа сельчан решила собрать деньги и установить фонари за свой счет. Конечно, как говорят сами жильцы, они предварительно договорились с администрацией Калининского района Уфы. Те, в свою очередь якобы пообещали оформить все документы и взять освещение на свой баланс.
Фонари горели недолго. Вчера в деревню приехали сотрудники «Башкирэнерго» и сняли все светильники с фонарных столбов.
Сельчане говорят, что в администрации решение об установке фонарей за свой счет одобрили. Правда, без бумаг. В устной форме.
В последнем ответе жителям от администрации Калининского района Уфы сказано, что в деревне Карпово будет оборудовано освещение на центральных улицах в период с 2020 по 2024 год. Сельчане надеются, что светлые времена наступят в их жизни как можно скорее.
Автор: Радмир Азнабаев