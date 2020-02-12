В Уфе 80% проверенных таксистов не имели права на перевозку пассажиров

Уфимские таксисты не имеют права перевозить пассажиров. Сегодня в столице Башкортостана прошёл рейд ГИБДД по нелегальным перевозчикам. Инспекторы выявили нарушения, в том числе среди крупных агрегаторов.

У многих водителей отсутствует лицензия на перевозку клиентов, также не было путевых листов и даже страховых полисов. Из 100 таксистов на 80 составили административные протоколы. Также к ответственности будут привлечены владельцы автомобилей, должностные и юридические лица.