Жители Башкирии жалуются на загрязнение воздуха и гибель скота из-за карьера по соседству

Сегодня представители общественных организаций и Минэкологии региона провели рейд по карьерам в Иглинском районе. Поводом послужили сообщения волонтеров и местных жителей. Где-то полезные ископаемые добываются незаконно, а где-то сельчане жалуются на гибель скота и загрязнение воздуха.

Почти 300 кубометров. Столько, по словам экспертов, свежедобытого песка в этой куче. Хватит загрузить более 20 КАМАЗов. Карьер рядом с деревней Карамалы расположен прямо у дороги. Хотя по документам это земли сельхозназначения, и никаких разработок вестись не должно.

Работников застать не удалось. Экскаваторы стоят занесенные снегом, но, судя по свежим следам грузовиков, ПГС вывозили накануне. По всей видимости, часть песка сразу на месте идет на производство стройматериалов.

В деревне Тюлько-Тамак жители говорят об ухудшении экологии. Часть домов в поселении заброшены: сельчане говорят, многие переехали. Сейчас здесь всего полтора десятка жилых домов. Главная причина, по их словам, расположенный по соседству карьер, где добывают марганец, который попадает в местную реку.

На месте общественники проводят замеры воздуха. Газоанализатор показывает наличие примесей. Попасть на сам карьер и проверить его санитарную зону участникам рейда не удалось. Работники потребовали не входить на закрытую территорию. Каких-либо комментариев от них получить не удалось.

Рядом с карьером общественники также провели замеры воздуха. Прибор вновь показал разнообразные примеси. Итоги рейда общественники направят в надзорные ведомства. Весной они намерены проехать по этим точкам вновь, чтобы узнать, как изменилась ситуация.