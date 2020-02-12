Студенты из Башкирии создали мобильное приложение о республике для туристов

Совместно со студентами других московских вузов, которые прибыли из Республики Башкортостан, создали туристический проект. Это приложение под платформой IOS и Android, которое поможет туристам, которые прибыли в Республику Башкортостан, провести их отдых комфортно благодаря тому, что они могут спокойно ориентироваться и узнавать новые детали о республике у них в телефоне.

Искандер Булатов, студент Высшей школы экономики