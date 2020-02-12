Студенты из Башкирии создали мобильное приложение о республике для туристов

Студенты из нашей республики создали приложение для туристов о Башкортостане. Свои проекты учащиеся московских вузов – уроженцы нашего региона – представили в Москве в Полномочном представительстве республики. Работа была командная.
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Главная цель – привлечение большего количества туристов в Башкортостан. Приложение поможет обеспечить им комфортный отдых в регионе. О своих идеях активные ребята рассказали Каринэ Хабировой, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.
Автор: Лилия Курбанова