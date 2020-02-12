Студенты из Башкирии создали мобильное приложение о республике для туристов

Студенты из нашей республики создали приложение для туристов о Башкортостане. Свои проекты учащиеся московских вузов – уроженцы нашего региона – представили в Москве в Полномочном представительстве республики. Работа была командная.

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Главная цель – привлечение большего количества туристов в Башкортостан. Приложение поможет обеспечить им комфортный отдых в регионе. О своих идеях активные ребята рассказали Каринэ Хабировой, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации.

Совместно со студентами других московских вузов, которые прибыли из Республики Башкортостан, создали туристический проект. Это приложение под платформой IOS и Android, которое поможет туристам, которые прибыли в Республику Башкортостан, провести их отдых комфортно благодаря тому, что они могут спокойно ориентироваться и узнавать новые детали о республике у них в телефоне.

Искандер Булатов, студент Высшей школы экономики

Конечно формат прямой встречи – самый правильный и самый полезный. Студенты и молодые ребята сами подсказывают, как это сейчас лучше, быстрее, оптимальнее сделать. Поэтому надо слушать их и следовать их советам.

Каринэ Хабирова

Автор: Лилия Курбанова