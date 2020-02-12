Старший тренер ВК «Урал»: «Привьём команде психологию победителей»

Волейбольный клуб «Урал» попытается спасти сезон, обыграв «Зенит» из Санкт-Петербурга. После смены тренера уфимцы уже одолели действующего чемпиона – «Кузбасс» из Кемерово. На очереди команда главного тренера сборной.

Дмитрий Ильиных – олимпийский чемпион Лондона. Игрок, которому не занимать опыта. В его карьере были ярчайшие взлеты и обидные падения. Этот сезон он начал в чемпионате Греции в составе ПАОКа. Ранее выступал за «Белогорье», «Газпром-Югру», московское «Динамо» и другие российские клубы. Вместе с «Уралом» ему предстоит выбраться из непростой ситуации.

Дмитрий Ильиных, игрок ВК «Урал»: «С игроками все проще, со многими сталкивался в своей карьере. А по тактике нам Виктор Владимирович все рассказывает-показывает».

Новый тренер команды Виктор Сидельников в первом же матче совершил небольшое чудо. Мало кто ожидал победы «Урала» над «Кузбассом», да еще и в трех партиях. За пару тренировок удалось вселить в команду уверенность в собственных силах.

Виктор Сидельников, старший тренер ВК «Урал»: «Физически немного добавили интенсивности. Не успеваем по времени. То, что проиграно было много игр в пятой партии, это психология или физика. Постараемся привить команде психологию победителей».

С приходом Дмитрия Ильиных изменения в составе уфимцев не закончились. Покинул команду опытный 39-летний связующий Сергей Макаров. Впереди у «Урала» еще одно непростое испытание. В Уфу в субботу приедет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Летом этот клуб переманил из «Кузбасса» главного тренера сборной Туомаса Саммелвуо. Пополнились представители Северной столицы и целым рядом ведущих игроков других команд. В том числе волейболистами «Урала» Дмитрием Ковалевым и Игорем Филипповым.

Светослав Гоцев, игрок ВК «Урал»: «Мы настроены выигрывать еще матчи. Наша цель на этот сезон – попасть в плей-офф. Поэтому каждая игра у нас будет очень важная».

Для того чтобы попасть в десятку команд, которые продолжат борьбу за участие в плей-офф, «Уралу» нужно одержать победу в двух из трех оставшихся матчей. Помимо «Зенита» предстоит сыграть с «Факелом» и лидером чемпионата «Локомотивом» из Новосибирска.