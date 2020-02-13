Сегодня в Уфе пройдет ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров

Сегодня, 13 февраля, в столице Башкирии состоится ярмарка вакансий для пенсионеров и предпенсионеров. Приглашаются все желающие. Об этом сообщили в столичном Центре занятости населения Уфы.

Соискателям предложат множество различных вакансий. Все услуги оказываются бесплатно. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Ярмарка вакансий будет проходить по адресу: бульвар Ибрагимова, 47/1. Время проведения: с 10:00 до 12:00. Все услуги оказываются бесплатно.