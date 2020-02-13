«Это длилось 4 месяца»: в Уфе тренер совращал первоклассницу

В башкирской столице оперативники задержали тренера спортивной секции. Мужчина четыре месяца приставал к семилетней девочке. Об этом сообщает издание В башкирской столице оперативники задержали тренера спортивной секции. Мужчина четыре месяца приставал к семилетней девочке. Об этом сообщает издание КП-Уфа, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах. , ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

Злоумышленник действовал в центральной части Уфы. Он работал тренером по восточным единоборствам в одном из детских центров. Родители первоклассницы даже ничего не подозревали.

Сообщается, что тренер совершал над своей подопечной «насильственные действия сексуального характера» на протяжении четырех месяцев. Возможно, школьница даже не понимала, что происходит. Мама девочки незамедлительно обратилась в полицию.

Злоумышленник не стал отпираться. Его задержали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.