В Башкирии пьяная девушка без прав спровоцировала ДТП

Вчера утром, 12 февраля, в Туймазинском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Автомобиль ВАЗ-2114 съехал в кювет и опрокинулся. За рулем находилась 26-летняя девушка, сообщили в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 50 километре автодороги Бакалы-Туймазы-Белебей. Сообщается, что у водителя не было водительских прав. Кроме того, при медицинском освидетельствовании было выявлено алкогольное опьянение.

Водитель и ее 27-летняя пассажирка получили травмы. Их доставили в больницу. Обстоятельства ДТП уточняются.

12 февраля 2020 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых двенадцать человек получили травмы. пресс-служба ГИБДД по Башкирии