«Придавило деревом»: житель Башкирии погиб в лесу страшной смертью

В Мечетлинском районе Башкирии произошла трагедия. Рядом с селом Теляшево погиб 58-летний мужчина. Несчастного придавило деревом на глазах у очевидцев.

Трагедия произошла во вторник, 11 февраля. Сообщается, что погибший выполнял в лесу лесозаготовительные работы. Об этом сообщает издание Трагедия произошла во вторник, 11 февраля. Сообщается, что погибший выполнял в лесу лесозаготовительные работы. Об этом сообщает издание КП-Уфа. .

Коллеги мужчины незамедлительно вызвали скорую помощь, однако помочь ему не удалось. Сейчас тело погибшего направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливаются.