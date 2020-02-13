«Придавило деревом»: житель Башкирии погиб в лесу страшной смертью

В Мечетлинском районе Башкирии произошла трагедия. Рядом с селом Теляшево погиб 58-летний мужчина. Несчастного придавило деревом на глазах у очевидцев.

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Трагедия произошла во вторник, 11 февраля. Сообщается, что погибший выполнял в лесу лесозаготовительные работы. Об этом сообщает издание Трагедия произошла во вторник, 11 февраля. Сообщается, что погибший выполнял в лесу лесозаготовительные работы. Об этом сообщает издание КП-Уфа. .

Коллеги мужчины незамедлительно вызвали скорую помощь, однако помочь ему не удалось. Сейчас тело погибшего направили на судмедэкспертизу. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Фото: Интернет.