В Уфе пройдет аукцион на право аренды участков

В столице Башкирии пройдет аукцион на право заключения договоров аренды участков. Мероприятие проводит Управление земельных и имущественных отношений Администрации города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Уфы.

Торги будут проходить 13 марта в 14:30. Заявку на участие можно подать до 10 марта. С молотка уйдут пять лотов.

Документы на участие в торгах принимаются по адресу: г. Уфа, проспект Октября, 56/3. Телефон для справок: 279-04-67; e-mail:uzr.otdeltorgov@yandex.ru