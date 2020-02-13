В Уфе мошенники начали расклеивать на машины уведомления о штрафах за парковку

В столице Башкирии вновь активизировались мошенники. Злоумышленники оставляют уведомления о штрафах за «неправильную» парковку автовладельцам. Случаи участились около рынка в микрорайоне Черниковка.

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В «уведомлениях» говорится о том, что правонарушение зафиксировано на фото, однако фотография не предоставляется. Злоумышленники просят перечислить сумму в размере 490 рублей на банковскую карту. Если деньги переведены не будут, то данные о правонарушении будут переданы в ГИБДД и тогда придется заплатить штраф.

Подобные действия могут быть квалифицированы, как мошенничество. Соблюдайте правила и не поддавайтесь уловкам сомнительных лиц. Штрафы, наложенные посредством автоматизированных комплексов, направляются только по почте. Если у вас возникли сомнения в подлинности квитанций по оплате штрафов ГИБДД, то их наличие вы можете проверить на официальном сайте Госавтоинспекции России либо на портале госуслуг.

пресс-служба ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ.