В Уфе мошенники начали расклеивать на машины уведомления о штрафах за парковку

В «уведомлениях» говорится о том, что правонарушение зафиксировано на фото, однако фотография не предоставляется. Злоумышленники просят перечислить сумму в размере 490 рублей на банковскую карту. Если деньги переведены не будут, то данные о правонарушении будут переданы в ГИБДД и тогда придется заплатить штраф.