Иван Ургант посмеялся над уфимскими врачами, которые «спрятались» от туриста из Китая

На этой неделе в СМИ появилась информация, что в одной из больниц Уфы медицинский персонал спрятался от пациента, который вернулся из Китая. Новость быстро разлетелась по информационным ресурсам, а региональный Минздрав инициировал проверку в больнице. Известный телеведущий и шоумэн Иван Ургант также отреагировал на курьёзный случай.

Молодой житель Уфы недавно вернулся из Пекина и почувствовал слабость и недомогание. Чтобы развеять сомнения, он обратился в больницу № 4, где его не просто не приняли, но и попросили покинуть помещение через чёрный ход. Конечно, данная информация заинтересовала Минздрав, и началась тщательная проверка компетенции медицинского учреждения.

Иван Ургант в своей вечерней программе «Вечерний Ургант» посмеялся над забавным случаем. Телеведущий в шутку отметил, что врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и при этом в марле.

В Уфе парень, который недавно вернулся из Пекина, почувствовал недомогание, решил провериться в местной инфекционной больнице. Медперсонал разбежался и спрятался. С ним поговорили через закрытые двери, через замочную скважину, но все-таки через марлю. И попросили его покинуть больницу через черный ход. Хочется сказать, что в нашей медицине все по-прежнему делается через черный ход. Иван Ургант, известный телеведущий