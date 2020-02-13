Иван Ургант посмеялся над уфимскими врачами, которые «спрятались» от туриста из Китая

На этой неделе в СМИ появилась информация, что в одной из больниц Уфы медицинский персонал спрятался от пациента, который вернулся из Китая. Новость быстро разлетелась по информационным ресурсам, а региональный Минздрав инициировал проверку в больнице. Известный телеведущий и шоумэн Иван Ургант также отреагировал на курьёзный случай.
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Молодой житель Уфы недавно вернулся из Пекина и почувствовал слабость и недомогание. Чтобы развеять сомнения, он обратился в больницу № 4, где его не просто не приняли, но и попросили покинуть помещение через чёрный ход. Конечно, данная информация заинтересовала Минздрав, и началась тщательная проверка компетенции медицинского учреждения.
Иван Ургант в своей вечерней программе «Вечерний Ургант» посмеялся над забавным случаем. Телеведущий в шутку отметил, что врачи разговаривали с пациентом через закрытые двери и при этом в марле.
Стоит отметить, что главный врач больницы заметил, что данный случай не был зафиксирован на самом деле, а ни один врач не подтвердил достоверность информации.