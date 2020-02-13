В Башкирии мужчина сообщил о заложенной в жилом доме «бомбе»

28 января житель Стерлитамака дозвонился в полицию. Неизвестный сообщил об «опасном предмете», который обнаружил в подвале жилого дома. По указанному адресу оперативно выехали сотрудники правоохранительных органов и другие специальные службы.

Когда сотрудники полиции приехали к дому, выяснились подробности ЧП. Оказывается, в правоохранительные органы позвонил жилец дома, который был сильно пьян. В подвале дома не было обнаружено никаких подозрительных предметов.

54-летний мужчина был задержан сотрудниками за ложный вызов. Представители МВД сообщили, что на мужчину завели уголовное дело. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено уголовное наказание.