Радий Хабиров исполнил мечту уфимской школьницы

Школьница Елена Казанцева побывала в кабинете Главы Башкирии. Мечта юной уфимки исполнилась благодаря акции «Новогодняя цепочка дружбы». Экскурсию для девочки провел сам Радий Хабиров.

Глава Башкирии показал свой рабочий кабинет, рассказал о распорядке дня, а также поведал о том, каково это – быть руководителем крупного и современного региона. По окончании встречи Радий Хабиров подарил девочке изделия ручной работы башкирских мастеров и книгу «Долгое-долгое детство» Мустая Карима.

Напомним, столь необычное желание школьница загадала в ходе акции «Новогодняя цепочка дружбы». В заключительный день акции гостям флешмоба, в числе которых была супруга Главы Республики Каринэ Хабирова. Предстояло выбрать любое кольцо с заветным желанием ребенка. Фортуна улыбнулась Елене Казанцевой.