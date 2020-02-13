В Башкирии стало известно о состоянии малыша, которого родители оставили в сугробе на всю ночь

Шокирующий случай произошёл в поселке Нугуш 10 февраля. Родители Шокирующий случай произошёл в поселке Нугуш 10 февраля. Родители оставили двухлетнего мальчика в снегу на всю ночь. В минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша. на всю ночь. В минздраве Башкирии рассказали о состоянии малыша.

Напомним, что в Мелеузовском районе в поселке Нугуш молодые родители проводили вечер за распитием алкоголя, а когда легли спать, даже не обратили внимания на то, где находится их двухгодовалый малыш. Ребенок Напомним, что в Мелеузовском районе в поселке Нугуш молодые родители проводили вечер за распитием алкоголя, а когда легли спать, даже не обратили внимания на то, где находится их двухгодовалый малыш. Ребенок в одних колготках и майке остался на улице в снегу и получил сильнейшее обморожение конечностей тела. Плач малыша услышали соседи и вызвали полицию, которая и разбудила нерадивых родителей. и получил сильнейшее обморожение конечностей тела. Плач малыша услышали соседи и вызвали полицию, которая и разбудила нерадивых родителей.