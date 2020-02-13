«Торос» обыграл курганское «Зауралье»

Нефтекамский «Торос» начал заключительную выездную серию в Кургане в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. И башкирскому клубу, и местному «Зауралью» очки нужны как воздух.Счет открыли хозяева.
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Однако «Торос» быстро исправил положение. Сначала Вячеслав Шевченко в меньшинстве сравнял счет, а через несколько минут Эдуард Гиматов точным броском в ближний верхний угол вывел нефтекамцев вперед – 2:1. Решающим стал второй период матча. В дебюте «Торос» выдержал шквал атак курганцев, а затем отправил в ворота хозяев четыре безответные шайбы, две из которых – в большинстве. Голами отметились Баранов, Лукин, Дубровский и Варлов.
Надежно в этой игре отработали голкиперы Владимир Сохатский и Дмитрий Брагинский, вышедший на замену на 50-й минуте матча. Следующий матч в формате башкирского дерби «Торос» проведет в Учалах с «Горняком» 14 февраля. В этой игре борьба пойдет за первое место в дивизионе.
Автор: Роза Хабибуллина