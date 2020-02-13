«Торос» обыграл курганское «Зауралье»

Однако «Торос» быстро исправил положение. Сначала Вячеслав Шевченко в меньшинстве сравнял счет, а через несколько минут Эдуард Гиматов точным броском в ближний верхний угол вывел нефтекамцев вперед – 2:1. Решающим стал второй период матча. В дебюте «Торос» выдержал шквал атак курганцев, а затем отправил в ворота хозяев четыре безответные шайбы, две из которых – в большинстве. Голами отметились Баранов, Лукин, Дубровский и Варлов.