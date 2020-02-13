В Башкирии нашли насильников через 10 лет после страшного преступления

Полицейские города Салават смогли установить причастных к страшному преступлению 10-летней давности. Два молодых человека изнасиловали женщину в гаражах ещё в 2010 году. Корреспонденты «КП-Уфа» сообщают, что 31-летний заключенный признался в содеянном.

Два 21-летних парня напали на 40-летнюю женщину в гаражном массиве по улице Ладыгина. Преступники совершили сексуальное насилие в отношении женщины, а потом ограбили. После жуткого преступления судьба парней сложилась по-разному.

Один из них был посажен за решётку за разбой и сексуальное насилие. А вот другой остался на свободе, пока недавно его не нашли полицейские. Мужчину допросили, он дал признательные показания, но после его отпустили под домашний арест.