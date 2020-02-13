Наказывать за шум днем: в России предложили новый законопроект

Неспокойных россиян хотят карать за шум в дневное время суток. Новый режим вводится на отрезок времени с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов. К тому же, нельзя шуметь в воскресные и праздничные дни. Такой законопроект рассмотрели в Совете Федерации.

Подчеркивается, что новшество будет распространяться только на жилплощади, которые были введены в эксплуатацию более чем полтора года тому назад. В новостройках такие нововведения могут затормозить процесс ремонта. Внесение таких поправок позволит семьям с детьми жить спокойно. Так полагает Елена Афанасьевна, член комитета СФ.

Известны суммы штрафов, которые ждут нарушителей покоя в случае одобрения новых правил. Так, штраф для физических лиц будут варьироваться от 500 до 3000 рублей. Должностные лица будут облагаться суммой от 10 до 20 тысяч рублей. Индивидуальным предпринимателям грозит сумма от 10 до 25 тысяч, а юридических лиц ждут цифры от 20 до 40 тысяч рублей.