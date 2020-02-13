В Уфе молодой водитель стал невольным участником страшного ДТП

Вчера, 12 февраля, в башкирской столице произошла серьёзная авария. На улице Вологодской был сбит неизвестный мужчина. Уфимец переходил дорогу, когда на него наехал 19-летний парень на «Рено Логан».

Известно, что пешеход переходил дорогу в неположенном для этого месте. Также водитель «Рено» утверждает, что пострадавший был сильно пьян. Личность пострадавшего мужчины устанавливается.

Пешеход получил серьёзные травмы. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь в местной больнице. В обстоятельствах ДТП будут разбираться сотрудники ГИБДД.