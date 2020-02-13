В Китае больные коронавирусом начали резко умирать

За прошедшие сутки в китайской провинции Хубэй от коронавируса умерли 242 человека. Как известно, данная локация является центром эпидемии. Руководство региона сообщает, что всего количество жертв в провинции достигло 1310 человек.

В последний раз максимальная цифра летальных исходов достигала 103. 10 февраля об этом сообщила государственная комиссия по здравохранению провинции Хубэй. Также зарегистрировано 14840 новых случаев заражения. По одной из версий такой рост заболевания связан с новыми клиническими методами диагностики, которые тестируют китайские врачи.

Ранее сообщалось, что первые инъекции против вируса будут готовы только через полтора года. Комиссия по здравохранению Китая заявила, что количество зараженных инфекцией в стране более 44600 тысяч человек. Из них 1100 случаев летального исхода. Вне Китая вирус распространился в 24 странах, в том числе и в России. Два заразившихся граждан России успешно выписаны из больниц. Известно, что оба подхватили инфекцию в Китае.