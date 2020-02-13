В Уфе стартовала запись детей в новый бассейн в Инорсе

Записать ребенка на плавание могут жители уфимского микрорайона Инорс. В новом бассейне проходит набор детей в группы оздоровительного плавания. Кроме того, идет запись в спортивную школу.

С 11 февраля получить пропуск могут дети 2013 года рождения, а с 25 февраля начнется прием мальчиков и девочек 2011 года. При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка и паспорт. Запись в оздоровительные группы по абонементам планируется начать 3 марта, сообщает «Башинформ».