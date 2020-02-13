В Аургазинском районе подвели итоги реализации программы поддержки местных инициатив

Аургазинский район активно принимает участие в программе поддержки местных инициатив. За четыре года удалось реализовать 70 проектов. А это ремонт зданий, покупка техники и другие.
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На это ушло порядка 67 миллионов рублей. Большая часть – республиканские субсидии. Сами жители в проект вложили около восьми миллионов рублей. Так, в 2019 году в деревне Наумкино сделали ремонт кровли школы и детского сада. Заменили окна и отремонтировали входную группу. Всего в местный детский садик ходят 16 детей, а в школу – десять.
К реализации проектов привлекают и местных спонсоров. Это одно из условий программы. А вот что ремонтировать жители выбирают сами. В 2020 году все сельсоветы Аургазинского района также планируют принять участие. За четыре года приобрели 14 единиц техники, отремонтировали более 40 социальных объектов. Это школы, детские сады, клубы. Также благоустроили 14 объектов – пруды, парки, дороги.
Автор: Айгуль Резяпова