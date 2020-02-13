В Аургазинском районе подвели итоги реализации программы поддержки местных инициатив

Аургазинский район активно принимает участие в программе поддержки местных инициатив. За четыре года удалось реализовать 70 проектов. А это ремонт зданий, покупка техники и другие.

На это ушло порядка 67 миллионов рублей. Большая часть – республиканские субсидии. Сами жители в проект вложили около восьми миллионов рублей. Так, в 2019 году в деревне Наумкино сделали ремонт кровли школы и детского сада. Заменили окна и отремонтировали входную группу. Всего в местный детский садик ходят 16 детей, а в школу – десять.

Ираида Кузьмина, заведующая дошкольным отделением и начального класса: «Крыша у нас очень красивая. Очень удобно сделана. В детском саду у нас нигде не протекает и не продувает».

Любовь Александрова, глава сельского поселения: «Проект стартует с 2016 года. Мы каждый год подаем заявку и выигрываем. В 2017 году мы приобрели трактор, в 2018 году наши жители выбрали ремонт дома культуры».

К реализации проектов привлекают и местных спонсоров. Это одно из условий программы. А вот что ремонтировать жители выбирают сами. В 2020 году все сельсоветы Аургазинского района также планируют принять участие. За четыре года приобрели 14 единиц техники, отремонтировали более 40 социальных объектов. Это школы, детские сады, клубы. Также благоустроили 14 объектов – пруды, парки, дороги.

Айгуль Шакирова, заместитель главы по экономическому развитию, инвестициям и предпринимательства администрации: «На 2020 год примерно такие же населенные объекты выбрали, в том числе ремонт обелиска, есть три объекта клубных и семь объектов в сфере образования. Мы считаем, что проект себя зарекомендовал. Он самый нужный в сельской местности, и реально помогает решать вопросы, которые близки жителям».