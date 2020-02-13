В Уфе в одном из детских садов родителей заставляли покупать детям игрушки

Факт незаконных поборов был установлен в одном из детских садов города. Родители воспитанников садика № 12 пожаловались, что воспитатели требуют с них деньги. Прокуратура отреагировала на жалобы родителей.

Выяснилось, что в 2019 году воспитатели детского сада требовали с родителей деньги на обустройство детского сада. Деньги якобы уходили на покупку игрушек, посуды, канцелярских товаров и хозяйственных принадлежностей. Также родители сами оплачивали охрану детского учреждения.

Такая деятельность является незаконной, так как по действующему законодательству у каждого есть право на бесплатное и общедоступное образование. Если родители хотят материально помочь дошкольному учреждению, они могут сделать это в добровольном порядке, а сумму пожертвования должны определить самостоятельно. За незаконные поборы пять сотрудников детского сада привлечены к дисциплинарной ответственности.