Стало известно, какая погода ждет жителей России в марте

Температура третьего месяц календаря в европейской части России ожидается в границах климатической нормы. Весна в этом году будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщили официальные представители Гидрометцентра.
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Как сообщает учреждение, теплую весну могут ждать Башкортостан, Пермский край, территории Урала и Сибири, Кировская область, восток и юг Коми. Предельно климатическая норма погоды ожидает Сахалин, Чукотка, Камчатка, Приморье, центр и юг Хабаровского края. Столицу также ожидает теплая весна. Иногда столбик термометра будет подниматься выше нормы, а ночные заморозки будут достигать -5℃.
Синоптики предполагают, что весна на европейской части страны наступит уже вот через несколько недель. В Москве температура будет достигать нуля, хотя время от времени могут быть легкие заморозки. Специалисты говорят, что такая погода характерна больше для марта, нежели для февраля.