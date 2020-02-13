Стало известно, какая погода ждет жителей России в марте

Температура третьего месяц календаря в европейской части России ожидается в границах климатической нормы. Весна в этом году будет немного теплее, чем обычно. Об этом сообщили официальные представители Гидрометцентра.

Как сообщает учреждение, теплую весну могут ждать Башкортостан, Пермский край, территории Урала и Сибири, Кировская область, восток и юг Коми. Предельно климатическая норма погоды ожидает Сахалин, Чукотка, Камчатка, Приморье, центр и юг Хабаровского края. Столицу также ожидает теплая весна. Иногда столбик термометра будет подниматься выше нормы, а ночные заморозки будут достигать -5℃.