«Ему не повезло»: в Башкирии под машину попали два лося

12 февраля на трассе в Башкирии произошло серьёзное ДТП. Под легковую машину попали два больших лося. Происшествие зафиксировано на границе Белорецкого и Бурзянского районов.
горячие новости
Участники аварии поделились видео с места происшествия в социальных сетях. Мужчины ехали на легковом автомобиле по трассе, но животных не заметили. Очевидцы сообщают, что перед ними выбежали лоси в самый неожиданный момент.
На видеозаписи можно заметить, что лоси в тяжелом состоянии не могут встать. У одного из животных наблюдается открытый перелом. Пользователи сети разделились во мнениях: одни говорят, что животных очень жаль, и не заметить их на дороге очень трудно; а другие отмечают, что животные могли резко выбежать на дорогу в тёмное время суток.
Фото: Скриншот видео.