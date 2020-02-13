«Ему не повезло»: в Башкирии под машину попали два лося

Участники аварии поделились видео с места происшествия в социальных сетях. Мужчины ехали на легковом автомобиле по трассе, но животных не заметили. Очевидцы сообщают, что перед ними выбежали лоси в самый неожиданный момент.

Я водитель фуры, мы с напарником в паре шли. Ему не повезло — перед ним лоси выбежали.

На видеозаписи можно заметить, что лоси в тяжелом состоянии не могут встать. У одного из животных наблюдается открытый перелом. Пользователи сети разделились во мнениях: одни говорят, что животных очень жаль, и не заметить их на дороге очень трудно; а другие отмечают, что животные могли резко выбежать на дорогу в тёмное время суток.