«Вряд ли убитый может считаться человеком»: депутат прокомментировал убийство педофила

Убийство 33-летним уфимцем педофила всколыхнуло всю страну. Событие активно обсуждается на федеральных каналах, в прессе и среди населения. Не остался в стороне и депутат Евгений Примаков, который высказался по поводу произошедшего.

Житель Уфы Владимир Санкин до смерти забил педофила. Сейчас мужчина находится под арестом. В последние дни в сети стали появляться разные версии убийства. Мнения россиян по поводу убийства разделились. Депутат и журналист Евгений Примаков тоже прокомментировал несчастный случай.

Я бы только чуть-чуть поправил терминологию: на мой взгляд не убил педофила, а утилизировал. Вряд ли «убитый» может считаться человеком – личное оценочное суждение, совершенно неэмоциональное

Одна из новых версий по поводу случившегося гласит: пострадавшиеся от педофила подростки распивали с ним спиртное у него дома. Далее выпивший мужчина попросил мальчиков показать половые органы. Подростки ответили отказом и покинули квартиру. После этого ребята случайно встретили на улице Владимира и рассказали ему о случившемся. Мужчина дошел до квартиры педофила, вывел его на улицу и забил до смерти.