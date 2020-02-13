В Башкирии будут штрафовать частников, которые отказывают в оплате проезда картой

По всей республики частных перевозчиков обязали установить в салонах терминалы для безналичного расчета. Однако не все водители были готовы привыкать к новшествам. Если пассажиру откажу в оплате проезда картой, он смело сможет обратиться в налоговую.

С 1 июля 2020 года водителей маршруток, которые отказывают в оплате проезда картой, будут штрафовать. Чек, который получают пассажиры при оплате проезда безналичным способом, является также билетом. Если в салоне будет обнаружен «безбилетник», водителю маршрутки придётся выплатить штраф.

Для организаций штрафы будут достигать до 30 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей — от 10 тысяч за каждый выявленный факт отказа принять к оплате карту. Желание водителя принять оплаты наличкой можно рассчитывать, как желание скрыть свои реальные доходы.