В Башкирии мужчина с кувалдой совершил ограбление на глазах у глухонемой девочки

Жительница села Миловка обратилась в правоохранительные органы с заявлением об ограблении. Женщина заявила, что в её дом ворвался злоумышленник и вынес деньги и ценные вещи. В этот момент в доме находилась только 13-летняя глухонемая девочка.

О вопиющем инциденте сообщили корреспонденты «КП-Уфа». 11 февраля в один из частных домов ворвался мужчина в маске с большой кувалдой. Злоумышленник разбил окно, пробрался в дом и вынес 240 тысяч рублей и золотые украшения.

В момент ограбления в доме находилась только 13-летняя глухонемая школьница. К счастью, девочка не пострадала при нападении грабителя. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и изъяли все улики: две отвертки, кувалду, отпечатки пальцев и видеозапись с камер наблюдения.

По факту ограбления возбуждено уголовное дело.